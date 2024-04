Els CDR volen paralitzar el procediment a l'AN assenyalant que l'amnistia obligarà a arxivar-lo en sis setmanes

MADRID, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

Les defenses dels dotze CDR processats per terrorisme han assenyalat aquest dilluns a la sala penal de l'Audiència Nacional que el procediment s'ha de "paralitzar" a l'espera de veure què passa amb la llei d'amnistia perquè "no es pot obviar que en sis setmanes serà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i obligarà a arxivar-lo sense arribar a judici".

Així s'han pronunciat l'advocat Xavier Monge durant la seva intervenció en la vista per estudiar els arguments dels lletrats que pretenen anul·lar el judici per terrorisme contra els processaments, entre els quals destaca la llei d'amnistia al procés.

"Continuarem com si sentíssim ploure, amb malbaratament d'esforços i recursos? S'aconsella com a mínim prudència", ha explicat Monge alhora que recordava que segons el parer de les defenses l'Audiència Nacional "mai" no va ser competent per investigar els fets pels quals els van processar i que se'ls va sostreure el dret al jutge natural predeterminat per la llei.