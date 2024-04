Els catalans prefereixen Illa com a president, seguit de prop per Puigdemont

Illa és el candidat més ben valorat i l'únic que aprova, amb un 5 sobre 10

BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, és el preferit dels catalans com a futur president, amb un 20,4% dels suports, seguit de prop pel candidat de Junts+, Carles Puigdemont, que n'obté un 18,6%, segons un sondeig publicat aquest dimarts per 'El Periódico', recollit per Europa Press.

El socialista millora 2,3 punts percentuals respecte a l'última edició de l'enquesta, elaborada fa un mes, i arrabassa a Puigdemont la primera posició, qui perd 2,4 punts entre les preferències de l'electorat català.

Per la seva banda, l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, es queda en el 14,5% de les preferències dels catalans per repetir en el càrrec, i perd 1,8 punts percentuals respecte a l'enquesta de fa un mes.

A més, tant Illa com Puigdemont recullen percentatges alts de suport en els seu respectiu electorat, per sobre del 60%, mentre que, entre l'electorat republicà, Aragonès es queda en el 38,8% i una cinquena part d'aquests votants prefereixen Puigdemont per liderar la Generalitat.

ILLA, EL MÉS BEN VALORAT

Quant a la valoració dels candidats, Illa és el més ben valorat i l'únic que aprova, amb un 5,0 sobre 10, tot i que el segueixen molt de prop Aragonès (4,9), la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach (4,9), la d'Alhora, Clara Ponsatí (4,6), i la de la CUP, Laia Estrada (4,3).

La llista la completen Puigdemont, que marca un 4,2 sobre 10, i, més per sota, la candidata d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols (3,6), el dels populars, Alejandro Fernández (3,1), el cap de llista de Cs, Carlos Carrizosa (2,2), i el candidat de Vox, Ignacio Garriga (2,1).