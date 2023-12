Els catalans posen un 5 de mitjana a la gestió del Govern i un 4,5 al Govern central, segons el CEO

Suspenen la Generalitat en les "relacions Catalunya-Espanya" amb un 4,1, l'àmbit més mal valorat

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

Els catalans puntuen amb un 5 de mitjana la gestió del Govern de la Generalitat, mentre que posen un 4,5 de mitjana al Govern central, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

En concret, un 62% dels enquestats aprova la gestió del Govern amb un 5 o més i un 35% la suspenen amb una nota inferior al 5; mentre que un 53% aprova el Govern central i un 44% suspenen l'executiu de Pedro Sánchez.

El director del CEO, Jordi Muñoz, ha detallat en una roda de premsa aquest dijous que aquesta enquesta s'ha obtingut a partir d'una mostra de 2.083 persones de més de 16 anys i residents a Catalunya, amb un nivell de confiança del 95%, i feta entre el 29 de setembre i el 30 de novembre.

L'administració pública més ben valorada pels enquestats són els ajuntaments, amb un 5,5 de mitjana, seguit de la Generalitat (5), la Comissió Europea (4,8) i el Govern central (4,5), xifres que han millorat en 0,5 punts en tots els casos excepte la Comissió Europea, que es manté, en comparació amb l'any 2022.

VOX, CS I EL PP SUSPENEN EL GOVERN

La Generalitat suspèn en la valoració dels simpatitzants de Vox (3,7), Cs (4,2) i el PP (3,9), mentre que la resta de partits aproven el Govern, començant per ERC, que li posa un 5,9, seguit del PSC (5,6), Junts (5,4), els comuns (5,3) i la CUP (5,1).

Per la seva banda, l'executiu central només obté l'aprovat dels simpatitzants del PSC (6) i els comuns (5,6), i suspèn per als de la resta de formacions, en què els de Vox (2,8) són els que li posen pitjor nota, seguit de la CUP (3), Junts (3,4), el PP (3,8), ERC (4,2) i Cs (4,4).

"RELACIONS CATALUNYA-ESPANYA"

L'enquesta també pregunta per com valoren l'actuació del Govern per àmbits, en què el de "les relacions Catalunya-Espanya" són el que rep pitjor nota, amb un 4,1 sobre 10 de mitjana, per sota de la lluita contra la pobresa i l'exclusió i la seguretat ciutadana (4,6).

Els àmbits més ben valorats pels enquestats sobre el Govern són la promoció de la cultura i la llengua catalanes, amb un 6,1 de mitjana, seguit del transport públic i infraestructures, la sanitat pública i l'educació pública (5,4).

La meitat dels enquestats valora amb menys d'un 4 l'actuació de la Generalitat quant a les "relacions entre Catalunya i Espanya".