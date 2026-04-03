Publicat 03/04/2026 11:24

Els catalans en l'exterior podran obtenir l'idCAT Certificat amb videoidentificació

El certificat permet accedir a qualsevol tràmit amb les administracions

Imatge del certificat idCAT
GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha activat un servei de videoidentificació perquè catalans residents a l'exterior puguin obtenir l'idCAT Certifcat, sense necessitat de desplaçar-se a cap Entitat de Registre idCAT Certificat, ha informat en un comunicat aquest divendres.

Aquesta mesura afecta als 427.423 catalans que viuen fora d'Espanya i, segons el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, respon a dues qüestions que són "importants pel Govern": la digitalització de serveis i la simplificació administrativa.

L'idCAT Certificat és un certificat digital qualificat, emmagatzemat en el dispositiu de l'usuari i que permet fer tots els tràmits telemàtics personals.

Duch ha subratllat que gràcies a aquest certificat "els catalans a l'estranger podran fer qualsevol tràmit i gestió amb totes les administracions públiques, incloses les de fora de Catalunya".

PROCÉS DIGITAL, SEGUR I ACCESSIBLE

Mitjançant aquest certificat la ciutadania pot acreditar la seva identitat en línia amb plena seguretat i validesa legal, la qual cosa permet signar documents electrònicament, accedir a tràmits i expedients de la Generalitat i ajuntaments, gestionar beques, títols acadèmics, procediments sanitaris i altres gestions administratives.

Per obtenir-ho mitjançant videoidentificació és necessari sol·licitar-ho a través del portal idcat.aoc.cat i mostrar el document d'identitat.

En un termini màxim de 48 hores les persona sol·licitant rebrà un correu electrònic amb les instruccions per signar la sol·licitud d'emissió i, posteriorment, descarregar i instal·lar el seu certificat en el seu dispositiu.

La videoidentificació es realitza en un entorn segur i supervisat, amb plena validesa jurídica i equivalent a la identificació presencial.

Contador

Contingut patrocinat