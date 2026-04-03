Els catalans en l'exterior podran obtenir l'idCAT Certificat amb videoidentificació

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha activat un servei de videoidentificació perquè catalans residents a l'exterior puguin obtenir l'idCAT Certifcat, sense necessitat de desplaçar-se a cap Entitat de Registre idCAT Certificat, ha informat en un comunicat aquest divendres.
Aquesta mesura afecta als 427.423 catalans que viuen fora d'Espanya i, segons el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, respon a dues qüestions que són "importants pel Govern": la digitalització de serveis i la simplificació administrativa.
L'idCAT Certificat és un certificat digital qualificat, emmagatzemat en el dispositiu de l'usuari i que permet fer tots els tràmits telemàtics personals.
Duch ha subratllat que gràcies a aquest certificat "els catalans a l'estranger podran fer qualsevol tràmit i gestió amb totes les administracions públiques, incloses les de fora de Catalunya".
PROCÉS DIGITAL, SEGUR I ACCESSIBLE
Mitjançant aquest certificat la ciutadania pot acreditar la seva identitat en línia amb plena seguretat i validesa legal, la qual cosa permet signar documents electrònicament, accedir a tràmits i expedients de la Generalitat i ajuntaments, gestionar beques, títols acadèmics, procediments sanitaris i altres gestions administratives.
Per obtenir-ho mitjançant videoidentificació és necessari sol·licitar-ho a través del portal idcat.aoc.cat i mostrar el document d'identitat.
En un termini màxim de 48 hores les persona sol·licitant rebrà un correu electrònic amb les instruccions per signar la sol·licitud d'emissió i, posteriorment, descarregar i instal·lar el seu certificat en el seu dispositiu.
La videoidentificació es realitza en un entorn segur i supervisat, amb plena validesa jurídica i equivalent a la identificació presencial.