Els catalans estan preocupats en un 6,6 sobre 10 de ser afectats per una guerra, segons el CEO

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
Els catalans tenen una preocupació de 6,6 sobre 10 de mitjana de ser afectats per un conflicte internacional armat en els pròxims anys, segons un estudi del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat publicat aquest dijous.
Es tracta de l'enquesta longitudinal de l'any 2025 del Panell Ciutadà de Catalunya elaborada entre els passats mesos d'octubre i desembre entre una mostra de 6.706 persones més grans de 16 anys, amb un marge d'error de +/- 1,18%.
L'evolució d'aquesta preocupació, no obstant això, es manté estable respecte al primer any de l'enquesta, 2023, i baixa lleugerament respecte a l'any anterior (un 6,6 el 2023 de preocupació sobre 10, i un 6,9 sobre 10 el 2024).
Cal recordar que l'enquesta es va fer amb anterioritat al conflicte iniciat el cap de setmana passat entre els Estats Units i Israel amb l'Iran, i de la captura del president de Veneçuela, Nicolás Maduro, per part dels Estats Units, a començaments d'any.
SIMPATIA PELS ACTORS
L'estudi també pregunta per la simpatia dels enquestats pels 4 actors internacionals: la Unió Europea, els Estats Units, la Xina i Rússia.
Els resultats mostren una simpatia de 3,7 sobre 10 amb els Estats Units, una xifra que ha anat disminuint any a any: el 2023 era de 4,7; el 2024 de 4,6; i el 2025 se situa en aquest 3,7.
Respecte a Rússia, la simpatia és del 2,6 (2,8 el 2023 i 2,4 el 2024), i respecte a la Xina del 4,7 (4,2 el 2023 i el 2024).
La simpatia respecte a la UE es manté per sobre del 6, amb una progressiva i lleugera tendència a la baixa: 6,5 el 2025; 6,6 el 2024, i 6,7 el 2023.
COMPETÈNCIES DE LA UE
També es demana l'opinió respecte a les competències que ha de tenir la UE: el 26% creu que hauria de mantenir les competències que té actualment, mentre que el 23% sosté que ha de tenir més de les que té ara, i el 12% menys.
L'11% defensa que tingui moltes més competències, i el 10% que les hauria de tenir totes i esdevenir un únic estat; en canvi, el 7% creu que hauria de tenir moltes menys de les que té, i un altre 7% que no hauria d'existir.