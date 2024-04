Els catalans compraran uns 7 milions de roses per Sant Jordi, un 20% més, segons Mercabarna-flor

Serà l'"últim any" de producció catalana, que els floristes ja veuen anecdòtica

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 abr. (EUROPA PRESS) -

Els catalans compraran uns set milions de roses per Sant Jordi, que se celebrarà el dimarts que ve, 23 d'abril, la qual cosa suposa un 20% més que al 2023, segons les estimacions de Mercabarna-flor, que preveu vendre 2,3 milions d'aquestes flors.

Així ho ha explicat el president de Mercabarna, Jordi Valls, aquest dimecres junt amb el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, i la representant de l'escola d'art floral de Mercabarna-flor, Sílvia Mir, des de la infraestructura majorista.

Valls ha descrit aquesta propera Diada com un Sant Jordi multitudinari, perquè serà el primer en jornada laborable després de la pandèmia: "Tornem a la normalitat total".

És un aspecte que el sector tradicionalment valora positivament perquè les empreses i les institucions també són compradores, i la ciutadania no surt de cap de setmana, ha subratllat Valls, qui ha recordat que amb motiu de la jornada els floristes venen el 30% de les roses anuals.

PROCEDÈNCIES

El 63% de les flors que compraran els catalans per Sant Jordi provenen de Colòmbia, el 15% de l'Equador i el 20% d'Holanda, mentre que l'aportació nacional --majoritàriament de la zona de Llevant i del Maresme (Barcelona)-- serà del 2%.

El president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, ha tatxat la producció catalana de pràcticament anecdòtica per la manca de relleu generacional entre els agricultors, el cost de les infraestructures que requereix el cultiu i la pressió demogràfica de Barcelona cap al Maresme: "És l'últim any", ha sostingut.

Ha desvinculat la desaparició de la producció autòctona de la sequera, mentre que ha recordat que per a l'agricultura catalana ja era "impossible i inviable" respondre a l'alta demanda de Sant Jordi.

Ha emmarcat la preeminència de Colòmbia i la desaparició de les produccions autòctones en un context "pràcticament mundial" i ha dit que la producció a dia d'avui també és residual a Canàries i pel consum local a Llevant.

PREUS I TENDÈNCIES

Batlle ha situat el preu de les flors "a partir de quatre anys, i per damunt, en funció del valor afegit" que cada florista atorgui a la rosa: mentre que Sant Valentí és una tradició celebrada a molts països, la particularitat catalana de Sant Jordi fa que el producte tingui preus més assequibles.

La representant de l'escola d'art floral de Mercabarna-flor Sílvia Mir ha explicat que la tendència és "substituir el plàstic per materials més naturals", entre els quals ha nomenat les fustes, les fulles verdes i certs tipus de teles.

També ha destacat l'auge dels petits rosers, "una incorporació que l'any passat va sorgir una mica i per la qual aquest any s'aposta amb més força": ha detallat que és un complement més valorat per la seva durabilitat, però que no substituirà la rosa tradicional.

Respecte a les varietats comercialitzades, el 80% serà vermella, majoritàriament de les varietats Freedom --preferida pel 75% dels catalans pel seus capolls més tancats-- i Naomi --per la qual opten el 15% dels compradors, més oberta--.

No obstant això, Batlle ha convingut que cada vegada hi ha més tendència a optar per roses de colors diferents: "La gent demana varietats noves, però la reina indiscutiblement és la vermella".