Els catalans avalen l'atenció presencial i telefònica del Govern i millorar tràmits digitals

Així ho recull una enquesta del Govern amb gairebé 192.929 valoracions i 3.380 suggeriments
BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -
Els catalans posen bona nota a l'atenció presencial i telemàtica que presta el Govern i demanen millorar alguns tràmits digitals, segons una enquesta de la Generalitat que recull 192.929 valoracions i 3.380 suggeriments sobre els serveis i canals d'atenció de l'administració catalana.
En declaracions als mitjans, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha explicat que l'objectiu de la reforma de l'administració que impulsa el Govern és "posar la ciutadania en el centre", i per a això van enviar entre gener i abril una enquesta a totes les persones que van fer un tràmit a la Generalitat.
"Això ens ha permès tenir unes primeres dades que ens permeten identificar prioritats", ha exposat Tort, després d'afegir que seguiran disposant d'informació perquè des de finals de juliol, quan una persona acaba un tràmit digital al portal de la Generalitat, disposa d'una enquesta per donar la seva valoració.
En l'apartat de l'atenció presencial, els serveis amb o sense cita prèvia, a l'oficina mòbil o a través d'agents digitals reben un excel·lent --amb valoracions que van des del 4,7 al 5--, i el mateix en el cas de l'apartat que inclou serveis d'atenció telefònica com la videoatención o una trucada al 012.
La satisfacció dels qui completen tràmits digitals també és elevada --un 4,4 sobre 5--, però l'enquesta també ha servit per identificar els tràmits amb una valoració més baixa --entre 3 i 3,5--: els principals motius són la dificultat d'ús (61,54%), problemes tècnics (53,85%) i dubtes a l'hora d'emplenar-los (46,15%).
Els capítols que pitjor valoració reben són serveis digitals com l''àrea privada', l'espai virtual de l'entorn Gencat.cat on fer gestions, tràmits i consultes, amb un 2,97 sobre 5, i les denominades fitxes de tràmit amb un 3,58.
ALTRES QÜESTIONS
L'enquesta també ha permès disposar de dades qualitatives com que el temps d'espera a les Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i al 012 és l'aspecte més criticat ja sigui per obtenir cita, per ser atès o per finalitzar el tràmit.
A més, han identificat la necessitat de comunicar "de manera més clara" que la cita prèvia ja no és obligatòria, més enllà de facilitar l'accés a ella quan el ciutadà la vulgui demanar i l'accés a tràmits en línia.
Un altre dels aspectes que han determinat és que l'amabilitat del personal en les atencions a les OAC té un impacte positiu en la valoració global del servei i pot compensar aspectes pitjor valorats, com el temps d'espera, i que la ciutadania demana millorar condicions de les instal·lacions de les oficines, com el mobiliari, la climatització i la senyalització.
NOU MODEL
Per millorar els serveis públics i l'atenció a les persones, el Govern vol desplegar un nou model d'atenció ciutadana amb la implantació d'una xarxa troncal d'OAC a totes les vegueries on poder fer tots els tràmits sense cita prèvia obligatòria.
També volen desplegar una OAC mòbil amb l'objectiu de tenir 5 vehicles en servei el 2026, que cobreixin més de 80 municipis i zones rurals que no disposin d'oficines presencials, i incorporar nous agents digitals i nous serveis com l'Oficina Virtual amb videoatenció a través del web, entre altres.