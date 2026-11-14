Els casos de pornografia infantil pugen un 60% a Barcelona impulsats per denúncies de plataformes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Els procediments judicials de pornografia infantil incoats per la secció de Criminalitat Informàtica de la Fiscalia Provincial de Barcelona, que dirigeix el fiscal Roberto Valverde, van augmentar l'any passat gairebé un 60% respecte al 2024 i entre un 50% i un 60% es van obrir per denúncies presentades per les plataformes, segons han informat fonts del ministeri públic a Europa Press.
Segons la Memòria de l'Exercici del 2025 de la Fiscalia Provincial de Barcelona consultada per Europa Press, l'any passat es van incoar un total de 132 procediments, cosa que suposa un "extraordinari" increment respecte a l'any anterior, quan al seu torn ja es va detectar un augment del 20% respecte al 2023.
A més, el 2025 es van formular 54 escrits de qualificació per delictes tipificats en l'article 189 del Codi Penal, que regula els delictes relacionats amb la pornografia infantil i l'explotació de menors, enfront dels 37 del 2024.
Les fonts consultades atribueixen l'increment de procediments a una major eficàcia i capacitat de detecció, un avenç que va lligat a la creació el 2025 de les unitats especialitzades en víctimes vulnerables i violència sobre la infància i l'adolescència de la Fiscalia, la qual cosa permet un major control, seguiment i atenció a les víctimes.
COL·LABORACIÓ DE LES PLATAFORMES
Les mateixes fonts assenyalen que els gegants tecnològics com Google, Microsoft o Meta compten amb sistemes de detecció automatitzada quan un dels usuaris desa o envia material d'abús infantil a través dels seus serveis i ho notifiquen a les autoritats pertinents.
En aquest sentit, i malgrat la investigació de TikTok per ordre de la Fiscalia General de l'Estat, a Barcelona no hi ha procediments oberts contra aquestes companyies per la seva presumpta responsabilitat en la distribució de continguts d'abús a menors.
Assenyalen que, tot i que algunes són més reticents, col·laboren activament tant a l'hora de cursar denúncies com a l'hora de facilitar dades bàsiques sobre els subscriptors quan se'ls requereix, si bé per obtenir informació més extensa sol ser necessari recórrer a comissions rogatòries, un tràmit més lent.
PERFIL
La immensa majoria dels investigats per aquests delictes són homes, tot i que no és possible traçar un perfil únic, ja que entre ells hi ha familiars de les víctimes, coneguts, monitors i fins i tot companys.
La tipologia delictiva més habitual és la tinença i distribució de pornografia infantil detectada a través dels proveïdors dels serveis al núvol o plataformes de missatgeria, seguits dels qui comparteixen arxius en xarxa i, en menor mesura, dels qui produeixen aquest tipus de material.
ASSETJAMENT A LA XARXA
En relació amb el ciberassetjament sexual a menors, conegut com a 'child grooming', en què persones adultes contacten per internet, xarxes socials o plataformes de missatgeria amb menors de 16 anys amb fins sexuals, han baixat els nous casos, però han augmentat els que arriben a judici.
Pel que fa a aquests delictes, recollits en l'article 183 del Codi Penal, es van incoar el 2025 un total de 24 procediments, cosa que suposa una reducció d'un terç respecte a l'any anterior i un retorn a dades del 2023, i es van formular 15 escrits d'acusació, una xifra lleugerament superior a la dels darrers anys.
Així mateix, la Memòria recull l'impacte de la Intel·ligència Artificial, amb 3 procediments incoats pel seu ús per generar cossos nus simulant menors, a més de 2 denúncies més que no van arribar a judicialitzar-se.