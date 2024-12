Els candidats oficialistes s'imposen en les primàries de Podemos per elegir líders a Andalusia, Euskadi i C-LM

El focus estava a Andalusia amb vista a la política d'aliances, mentre que a Galícia i Extremadura només hi havia una candidatura

MADRID, 14 des. (EUROPA PRESS) -

Els candidats oficialistes s'han imposat en les primàries de Podemos per elegir coordinadors autonòmics a Andalusia, Euskadi i Castella-la Manxa, mentre que a Extremadura i Galícia s'han proclamat les úniques candidatures que van reunir els avals.

La disputa més important estava a la comunitat andalusa amb dues candidatures, l'oficialista i la crítica amb l'actual direcció, que arribaven molt igualades en avals després d'una campanya tensa. Al final n'ha sortit victoriosa l'actual secretària d'Organització de Podemos Andalusia, Raquel Martínez, amb el 52,4% del vot dels inscrits (1.688 vots), enfront de l'aspirant alternativa, la regidora a l'Ajuntament de Sevilla Susana Hornillos, que ha obtingut el 41,2% (1.326) de les bases.

El procés es va obrir el passat 18 de novembre i aquest divendres a mitjanit es va tancar el termini perquè els inscrits morats en aquests territoris dipositessin el seu vot.

El principal focus d'atenció estava posat a Andalusia on la diputada al Congrés Martina Velarde no va optar a la reelecció i la direcció autonòmica va optar pel perfil de Raquel Martínez, que també té el suport de la cúpula estatal.

La política d'aliances serà una qüestió clau per a la nova direcció, atès que Podemos ara forma part de la coalició Por Andalusia juntament amb IU i Más País.

Les dues aspirants apostaven per enfortir Podemos a nivell territorial, encara que el document d'Hornillos plantejava requisits més durs per a la confluència, amb una consulta prèvia per fixar coalicions i una altra posterior per avaluar si els objectius es complien. Mentrestant, la candidatura de Raquel Martínez es considera a priori més favorable a repetir confluències.

TAMBÉ GUANYEN ELS CANDIDATS OFICIALISTES A C-LM I EUSKADI

Un altre territori disputat era Castella-la Manxa, on ha estat reelegit l'actual coordinador José Luis Gascón després d'imposar-se amb el 55,5% (429 vots) a la candidata alternativa i crítica amb la direcció regional, la coordinadora provincial a Guadalajara Asun Mateos, que ha obtingut el 41,3% dels sufragis (319).

Euskadi era la comunitat on es presentaven més aspirants, amb un total de tres, després de la decisió de la coordinadora sortint, Pilar Garrido, de no repetir en el càrrec. Finalment s'erigeix com a líder autonòmic el candidat oficialista Richar Vaquero, amb un estret marge en aconseguir el 46,5% dels vots (402) enfront de Mirin Echeveste, que va obtenir el suport del 44,6% de les bases (385 sufragis). Finalment, Unai Alijas només aconsegueix 76 suports.

UNA ÚNICA CANDIDATA A GALÍCIA I EXTREMADURA

En el cas d'Extremadura no hi havia competició en presentar-se únicament l'actual coordinadora autonòmica i membre de la direcció estatal de Podemos, Irene de Miguel, per revalidar el seu càrrec amb el 94,9% de suports de les bases (378 vots). De Miguel ve mantenint una aliança electoral estable amb IU, plasmada en la coalició Unides per Extremadura.

El mateix ha ocorregut a Galícia amb Isabel Faraldo, la candidata en les eleccions regionals de febrer, en ser l'única aspirant que va aconseguir reunir els avals necessaris per concórrer al procés de primàries. Reemplaçarà en el càrrec a Borja San Ramón, que ja va anunciar que deixaria de ser coordinador autonòmic després d'aconseguir el 80,4% dels vots (710).

Amb aquests resultats, Podemos tindrà nous líders territorials a Galícia, Euskadi i Andalusia mentre continuen els actuals coordinadors d'Extremadura i Castella-la Manxa.