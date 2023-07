Els candidats catalans passaran amb família i amics la jornada de reflexió

Menjar arròs, nedar i un casament, entre els plans dels caps de llista al Congrés per Barcelona

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

Els caps de llista al Congrés per Barcelona passaran la jornada de reflexió d'aquest dissabte majoritàriament acompanyats per les seves famílies i amics, després de dues setmanes de campanya electoral per les eleccions generals d'aquest diumenge.

El candidat republicà a la Cambra baixa per Barcelona, Gabriel Rufián, preveu sortir a córrer al matí, i després passarà la resta de la jornada prèvia a les eleccions amb el seu fill.

La número 1 del PSC i presidenta del Congrés, Meritxell Batet, aprofitarà per dormir sense "posar el despertador"; al matí, anirà a passejar al costat del mar amb la seva mare i després ha quedat amb uns amics a Altafulla (Tarragona), on planeja sopar en la costa.

AMB ARRÒS I SENSE MANTA

El cap de llista de Sumar-En Comú Podem, Aina Vidal, té per tradició "des de fa anys" menjar arròs amb el seu grup d'amics en la jornada de reflexió, i en aquesta ocasió es trobaran a Montmeló (Barcelona).

També dedicarà la jornada de reflexió a la seva família i amics la candidata de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, que preveu estar a casa acompanyada d'ells a Cardedeu (Barcelona).

Roger Montañola (PDeCAT-Espai CiU) vol aixecar-se sense despertador, i després anirà nedar a la Barceloneta, menjarà amb la seva parella i quedarà amb alguns amics que fa dies que no ha pogut veure: "I a la nit anava a dir que sofà, peli i manta, però crec que que la manta no serà necessària", ha bromejat.

El candidat del PP, Nacho Martín Blanco, esmorzarà amb el president del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, i després anirà a recollir als seus fills després d'haver passat una setmana de colònies, per passar la resta del dia en família.

A CASA I A UN CASAMENT

Albert Botran (CUP) viatjarà a Figueres (Girona) i aprofitarà la jornada per fer el que la campanya no li ha permès: estar amb la seva parella, família i amics en el que ha assegurat que serà un dia "molt casolà".

Per al candidat de Vox, Juan José Aizcorbe, la jornada de reflexió serà menys quotidiana, ja que té previst assistir a un casament, i també passarà l'últim dia abans de les eleccions amb la seva família.