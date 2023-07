Els candidats catalans discrepen sobre les inversions del Govern central i els impostos

L'independentisme demana protegir el català davant el PP i Vox, i Batet afirma que Sánchez ho farà

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

Els candidats a les eleccions generals a Catalunya han discrepat aquest divendres sobre les inversions pressupostades i executades pel Govern central en l'última legislatura i també han defensat posicions diferenciades pel que fa al model fiscal.

En el primer debat electoral de la campanya, organitzat per 'La Vanguardia' i Rac 1, els candidats també han contraposat el seu model educatiu i lingüístic, un debat en el qual els independentistes han defensat la protecció del català, repecte al PP i Vox que aposten per la llibertat d'elecció, i el PSC, que ha assegurat que el seu candidat i president espanyol, Pedro Sánchez, el protegirà.

Sobre l'execució de les inversions per part del Govern central, la candidata socialista al Congrés, Meritxell Batet, ha retret que el nivell d'execució dels pressupostos de la Generalitat "és igual de baix o menys" que el dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), ha subratllat que el gabinet espanyol ha invertit a Catalunya cinc vegades més que l'anterior govern de Mariano Rajoy, i ha afegit que el PSOE necessita quatre anys més per reduir el dèficit d'inversió.

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, ha assegurat que l'execució pressupostària el 2021 a Catalunya va ser "la més baixa de la història", i ha retret que amb el pla de Rodalies, de cada 100 euros pressupostats l'executiu espanyol n'ha pagat 24, segons les seves dades.

El popular, Nacho Martín Blanco, ha apostat per reformar el sistema de finançament en la pròxima legislatura, a través d'un debat amb cooperació entre les comunitats autònomes, i també ha defensat "alleugerir la vida dels catalans amb menys impostos", amb una baixada de l'IRPF a les rendes inferiors a 40.000 euros.

El candidat del PdeCAT-Espai CiU, Roger Montañola, ha reivindicat implantar un model de finançament a l'estil basc: "Depèn de tenir força política. És molt difícil però ho és una mica menys que altres propostes", i ha argumentat que els millors pactes per a Catalunya han vingut quan el Govern central ha necessitat els partits catalans.

Aina Vidal (Sumar-comuns) ha instat els candidats que defensen una baixada d'impostos que "expliquin que abaixar els impostos implica retallades", ha apostat per reduir a 32 hores la jornada laboral, i ha qualificat d'extraordinàries les xifres econòmiques del Govern central, però considera que no han arribat a l'economia dels ciutadans.

El candidat republicà, Gabriel Rufián, ha demanat implicació a l'independentisme per negociar amb l'executiu espanyol, i ha assegurat: "Una bona manera que ERC no hagi de pactar propostes amb el PSOE és ajudar-nos a aprovar els pressupostos", davant els retrets del candidat cupaire, Albert Botran, sobre l'acord ERC-PSC per als comptes catalans del 2023.

En les seves intervencions, Botran ha acusat el PSOE de "renegociar a la baixa amb la dreta catalana" l'impost a les energètiques, i ha assegurat que l'economia no es pot separar de la crisi climàtica, després de criticar que no s'estigui implantant un pla ambiciós de ferrocarrils, sinó pactes per fer el Quart Cinturó i l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona.

Per part de Vox, Juanjo Aizcorbe ha sostingut que "el canvi climàtic està retallant possibilitats als qui menys tenen" i ha restat sobirania nacional a Espanya, a través de les directives climàtiques europees, i ha acusat Rufián de dir que l'energia nuclear contaminava i ara defensar que és verda, segons ell.

LLENGUA I SISTEMA EDUCATIU

La candidata socialista ha subratllat que el català ha estat més protegit amb un govern del PSOE que amb el PP, i ha retret a la Generalitat que, tenint la competència en educació, Catalunya estigui "a la cua en comprensió lectora".

Nogueras (Junts) ha acusat els socialistes de mentir sobre el català, ja que assegura que van dir que havien demanat que fos llengua oficial a la Unió Europea "i la UE ho ha desmentit", i s'ha mostrat en contra de la dicotomia de triar entre esquerres i dretes aquestes eleccions, ja que creu que els ciutadans han de triar Catalunya.

Per part del PP, Nacho Martín Blanco ha instat el PSOE a signar un pacte per l'educació amb el seu partit, i ha afirmat que el dèficit en comprensió lectora a les escoles catalanes "té a veure amb el model maximalista d'immersió lingüística".

Montañola (PDeCAT-Espai CiU) considera que la preparació dels alumnes catalans ha empitjorat i s'ha "menyspreat l'escola concertada", després d'assenyalar que no coneix cap ciutadà escolaritzat a Catalunya que no parli castellà, però sí que no parlin en català.

El candidat republicà ha assegurat que el català el parlen 10 milions de persones, per la qual cosa creu que cal protegir-lo, i ha preguntat a Martín Blanco (PP) si està d'acord "amb les salvatjades que proposa Vox" sobre la llengua i que ha anunciat que aplicarà a territoris com la Comunitat Valenciana, on hi ha hagut un pacte PP-Vox per governar.

"Penso, reso i parlo en català", ha defensat el candidat de Vox, Jaunjo Aizcorbe, que s'ha decantat per la llibertat d'elecció de llengua a les escoles i eliminar les quotes per estudiar en una o altra llengua.