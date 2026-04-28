Els càmpings de Girona i la Fundació Altem fomenten la inserció laboral de persones amb discapacitat

ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA
GIRONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Càmpings de Girona i la Fundació Altem han acordat iniciar una nova etapa de col·laboració per fomentar la inserció laboral de persones amb discapacitat, amb l'objectiu d'"anar més enllà de les aportacions econòmiques puntuals i generar un impacte social real i sostenible al territori", informa l'associació en un comunicat aquest dimarts.
L'acord s'ha tancat en una recent visita institucional a la residència Les Acàcies, al Far d'Empordà, gestionada per la Fundació Altem.
A la trobada hi han assistit el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, juntament amb membres de la junta de l'entitat; el president de la Fundació Altem, Manel Toro; el nou gerent de la Fundació Altem, Albert Rosa; i la gerent de l'Associació de Càmpings, Montse Ruiz.
Aquesta aliança posa el focus en la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, a través del Centre Especial de Treball (CET) de la Fundació Altem.
En aquest sentit, la col·laboració es concreta en la voluntat de crear oportunitats laborals dins el sector turístic, especialment en els càmpings associats, facilitant la incorporació de treballadors del CET a diferents àmbits professionals i mitjançant la contractació dels serveis empresarials que es presten des del mateix CET.