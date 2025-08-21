Els càmpings i la Generalitat treballen per promoure el turisme sostenible als parcs naturals

BARCELONA 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Els càmpings catalans i la Generalitat treballen per estendre a la resta de parcs naturals el model de col·laboració iniciat en els Aiguamolls de l'Empordà (Girona) amb l'objectiu de fomentar el turisme sostenible i la conservació de la biodiversitat.
Segons ha informat la Federació Catalana de Càmpings aquest dijous en un comunicat, ambdues parts valoren "molt positivament" l'acord aconseguit el passat mes de juny entre el parc i els càmpings de la badia de Roses.
Aquest pacte preveu la implementació d'un nou protocol per millorar la neteja de les platges, diferenciant les àrees que cal netejar manualment per protegir els hàbitats més sensibles i aquelles en les quals es podran utilitzar mitjans mecànics.
També es preveu reforçar la sensibilització dels clients dels càmpings, la informació ambiental entorn dels establiments i establir formacions periòdiques per al personal dels establiments turístics.
Això permetrà una gestió ambiental més acurada i eficaç, amb el consens de tots els actors implicats.