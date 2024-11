Els càmpings catalans acusen Illa de focalitzar el risc d'inundabilitat en ells

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana de Càmpings ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'haver "focalitzat" el risc d'inundabilitat a Catalunya en els seus establiments i han reclamat una reunió urgent, en un comunicat d'aquest dilluns.

En una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Illa ha expressat preocupació per la ubicació d'alguns càmpings: no ha descartat prendre alguna "decisió dràstica al respecte" i ha explicat que, abans que ell assumís el càrrec, ja s'estava treballant en aquesta qüestió.

La federació ha criticat que "s'està creant una alarma innecessària amb informes completament obsolets" sobre el risc d'inundació en càmpings i ha dit que ja disposen d'una comissió de gestió de riscos per analitzar l'evolució de la situació climàtica.

Ha instat Illa a "reprendre el diàleg que fa temps que no s'ha produït amb l'agilitat necessària" i ha opinat que les administracions no han estat a l'alçada de la feina del sector per trobar solucions.

En canvi, ha reiterat que és "plenament conscient" de les conseqüències del canvi climàtic i ha reclamat celeritat i més coordinació a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i a Protecció Civil de la Generalitat.