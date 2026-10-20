Els bombers voluntaris afronten aquest dimarts a Lleida el seu primer judici contra la Generalitat

BOMBERS PRECARIS EN LLUITA
LLEIDA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 108 bombers voluntaris afronten aquest dimarts al Palau de Justícia de Lleida el primer dels judicis de Bombers Precaris en Lluita contra el Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, el qual demanden per exigir drets laborals.
La demanda va ser presentada a finals del 2025 i posteriorment admesa, per la qual cosa un total de 108 bombers voluntaris de 22 parcs de tota la província s'han concentrat minuts abans de la vista per reclamar millores en els seus drets, fins ara "sense estar reconeguts", han expressat fonts del col·lectiu a Europa Press.
El passat 7 d'octubre un jutge de Terrassa (Barcelona) va suspendre el primer judici després de comunicar a les parts la decisió a l'hora que estava prevista que arrenqués el judici, al·legant "litispendència impròpia", és a dir, en apreciar una connexió entre diversos judicis en tràmit.