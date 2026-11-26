Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Membres del cos de Bombers de la Generalitat es manifesten aquest dijous pels carrers del centre de Barcelona per reclamar més recursos per al sector, com ara millores salarials, una ampliació de plantilla als parcs de Catalunya i una formació adequada per desenvolupar la seva feina amb garanties.
La mobilització ha començat a la plaça de la Reina Maria Cristina de Barcelona i preveu desplaçar-se fins al Departament d'Interior i Seguretat Pública.
Els manifestants també demanen el mateix reconeixement que els seus homòlegs a Barcelona, segons indica una de les pancartes que despleguen durant la mobilització.