Els Bombers de Barcelona preveuen que la flamarada de Sants s'autoextingeixi "en les pròximes hores"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap d'intervenció dels Bombers de Barcelona, Albert Ventosa, ha afirmat aquest dijous que es preveu que la flamarada de la plaça de Sants originada en la deflagració d'una fuita de gas aquest dimecres s'autoextingeixi "en les pròximes hores" quan es pugui obturar la fuita.
"L'estratègia que s'ha seguit fins ara ha estat no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hauria estat molt superior que no deixar-lo cremar de manera controlada com s'ha fet", ha dit Ventosa en una atenció davant els mitjans a la plaça de Sants juntament amb els tinents d'alcaldia Albert Batlle i Raquel Gil.
Ha explicat que la xarxa de distribució de gas no és lineal, és entrellaçada, i que per poder controlar la fuita en un punt cal obturar diverses canonades, totes alhora, i que la intervenció s'està fent a 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat.
"Aquest retard és el que ens ha portat tota la nit a estar amb el personal de manteniment i de distribució de gas per mirar d'aconseguir obturar totes les canonades", ha dit.
FUITA I POSTERIOR DEFLAGRACIÓ
Ventosa ha repassat els fets i ha recordat que dimecres a les 14.53 es va rebre l'avís per una fuita exterior de gas, es van fer els mesuraments i el monitoratge i la presència de gas estava en concentracions molt baixes i no va obligar a haver de prendre mesures d'autroprotecció "elevades", per això el criteri va ser de no confinar els habitatges.
Durant les tasques de supervisió, a les 22.10, es va produir la deflagració i els Bombers de Barcelona van reforçar les dotacions i es van centrar en el rescat dels 8 ferits, a més del control del "núvol del dard de foc".
BATLLE
El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i responsable de Seguretat, Albert Batlle, ha sostingut que l'Ajuntament ha dut a terme tasques d'informació i acompanyament al veïnat i que les afectacions en l'activitat residencial han estat "molt mínimes".
Preguntat per l'estat dels 8 ferits (2 greus i 2 menys greus traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i 1 menys greu i 3 lleus traslladats a l'Hospital Clínic), ha expressat que evolucionen "positivament".
TALLS DE GAS
Preguntat per l'ús de la mànega que llança ininterrompudament aigua al foc, Ventosa ha expressat que és per "refredar" l'entorn.
Sobre l'afectació de l'incident als veïns, ha assenyalat que "únicament" dos blocs plurifamiliars del passeig Sant Antoni tenen tallat el gas.
RAQUEL GIL
La cinquena tinent d'alcalde i regidora del districte barceloní de Sants-Montjuc, Raquel Gil, ha incidit a traslladar un missatge de "tranquil·litat" als veïns ja que assegura que el risc està minimitzat.
Ha demanat als veïns seguir amb les mesures de seguretat de no sortir al balcó i mantenir les persianes abaixades i també s'ha adreçat als propietaris dels negocis, als qui ha assegurat que podran reobrir "amb seguretat" quan la flamarada rebaixi.