Els bolivians de Catalunya voten per les eleccions presidencials a tres centres habilitats

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Els bolivians residents a Catalunya voten aquest diumenge en la primera volta de les eleccions presidencials a tres centres habilitats: al pavelló del Vall d'Hebron a Barcelona, al Hyatt Regency Barcelona Tower de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i a la sala polivalent del Parc del Nord de Sabadell (Barcelona).
El dret a vot es pot exercir des de les 8 fins a les 16 hores de la tarda en aquests centres, segons informa el Consulat general de Bolívia a Barcelona en una publicació a Facebook recollida per Europa Press.
Vuit candidats aspiren a succeir a l'actual president, Luis Arce, que va renunciar al maig a tornar a presentar-se, passant a recolzar a l'ex-ministre Eduardo del Castillo, candidat oficial del Moviment Al Socialisme (MAS), el partit de l'ex-president Evo Morales, encara que els favorits a l'elecció són dos candidats conservadors: Samuel Doria Medina i Jorge 'Tuto' Quiroga'.