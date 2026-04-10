Els bibliotecaris catalans repliquen a Rufián (ERC) que "les biblioteques no competeixen amb TikTok"

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) ha lamentat les declaracions del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en les quals deia que ell s'estima més omplir TikToks que biblioteques perquè el seu fill mira TikTok, i li repliquen: "Les biblioteques no competeixen amb TikTok".
Ho han dit en un missatge a X aquest divendres, en resposta a aquestes declaracions que Rufián va fer dijous durant l'acte 'Què s'ha de fer?', amb l'eurodiputada de Podem i exministra, Irene Montero, i l'exdirigent dels Comuns Xavi Domènech a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
El COBDC qualifica de poc afortunades les paraules del dirigent republicà; assegura que les biblioteques garanteixen l'accés al coneixement, al pensament crític i a la igualtat d'oportunitats, i afegeix: "La cultura pública mereix més respecte i compromís institucional".