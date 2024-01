Els Barawards 2023 Itàlia reconeixen Dry Martini Sorrento com la millor cocteleria

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

Dry Martini By Javier de las Muelas Sorrento ha estat guardonat amb el primer lloc en la gala Barawards 2023 Itàlia, celebrada aquest dilluns a Milà i que organitza la revista 'Bargiornale', en la categoria Bar d'Albergo Dell'Anno 2023, segons informa la marca en un comunicat aquest dimecres.

Dry Martini Sorrento és la marca creada per Javier de las Muelas qui, el 2018 i juntament amb Giulia Rossano i Lucio d'Orsi, propietaris del Majestic Palace Hotel, "van portar a Itàlia l'univers Dry Martini", expliquen.

El 'rooftop' del Majestic Palace Hotel que acull la Terraza Dry Martini Sorrento té una vista de 360 graus que abasta des del mar del Golf de Nàpols, amb el Vesuvi al fons, fins als turons de la península de Sorrento.

Els següents finalistes del certamen organitzat per l'esmentada revista són, per aquest ordre, The Bulgary, de l'Hotel Milano; Co.Mo Bar & Bistrot, del Mandarin Oriental a Como; Arts BARar at St. Regis, a Venècia; Convivium Bar, del Monaci Delle Terre Nere, a Zafferana Etnea; Bar Sant'Andrea, a la Vila Sant'Andrea de Taormina, i Stilla Bar, del Four Seasons Hotel de Milà.

La carta Dry Martini Sorrento inclou 200 còctels amb 100 variacions diferents del Dry Martini.