Els autònoms estrangers van augmentar en un 33,2% a Catalunya entre 2020 i 2025, segons la UGT

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El nombre d'autònoms estrangers va augmentar en un 33,2% a Catalunya entre agost del 2020 i agost del 2025, amb 26.344 persones més, fins a 105.713, segons un comunicat de la UGT de Catalunya aquest divendres.
El sindicat ha afegit que aquest increment representa més del 100% de l'augment del Règim Especial de Treballadors Autònoms (Reta) a Catalunya durant el període.
"En conseqüència, el creixement de l'afiliació estrangera ha triplicat el ritme de noves jubilacions, consolidant-se com un dels principals motors del relleu generacional en el treball autònom", afegeix el sindicat.
La UGT assenyala que el creixement dels autònoms estrangers "ha estat notable en gairebé tots els sectors d'activitat".
Ha afegit que aquestes dades mostren que els autònoms estrangers "no només contribueixen al manteniment dels sectors tradicionals, sinó que també reforcen àmbits d'alta qualificació", la qual cosa ha dit que és imprescindible per a la renovació i sostenibilitat del Reta.