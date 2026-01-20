Els aranzels de Trump han afectat el 2,9% de les exportacions catalanes, segons Acció

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els aranzels imposats pel govern nord-americà de Donald Trump han afectat el 2,9% de les exportacions catalanes, segons dades publicades per Acció aquest dimarts.
En total, les exportacions afectades pels aranzels representen dos terços dels productes catalans venuts als Estats Units, que s'enfilen a 2.920 milions d'euros, mentre que el terç restant --1.430 milions-- ha quedat lliure d'aranzels amb les exempcions acordades per la Unió Europea.
Les noves imposicions van provocar que les exportacions catalanes als Estats Units es reduïssin un 1,9% interanual entre gener i octubre de l'any passat, i els productes més afectats han estat la perfumeria i la cosmètica; la joieria, les manufactures de ferro i acer; les peces de vestir, les motos, les matèries colorants i aliments com l'oli d'oliva, el vi, el cava i la carn.
Els Estats Units són el cinquè soci comercial de Catalunya i la primera destinació de les exportacions catalanes fora d'Europa, que van créixer un 80% en el període 2020-2024.
D'altra banda, Acció ha explicat que un miler d'empreses catalanes s'han beneficiat dels 33,1 milions d'ajuts directes a la internacionalització per fer front a aquests aranzels, dins el Pla Responem del Govern.