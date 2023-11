Els API atribueixen el descens del 15% de l'oferta a Catalunya a la limitació dels lloguers

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Catalunya han advertit que el descens del 15% de l'oferta a Catalunya ha estat causada per la limitació dels lloguers en el V Congrés Nacional de Servicing Immobiliari (CMS) celebrat a Madrid.

Segons informen en un comunicat d'aquest divendres, veuen un "efecte negatiu" del mercat provocat per aquesta qüestió, com també la definició de gran tenidor i de les persones en situació de vulnerabilitat, les modificacions en els processos de desnonament i el decret llei de règim urbanístic sobre els HUT (Habitatges d'Ús Turístic) aprovat per la Generalitat.

També avisen que els fons europeus Next Generation "estan emmascarant una situació pressupostària precària", a la qual cosa han afegit textualment que el pressupost d'aquest any per a polítiques d'habitatge públic és la meitat que el de fa 20 anys.

La directora general de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (AIC), Anna Puigdevall, ha assenyalat la sortida del mercat dels millors actius per a ús residencial i la pujada de preu dels de menys qualitat que estaven per sota del límit com altres "conseqüències negatives" de la limitació a Catalunya.

El president d'AIC, Vicenç Hernández Reche, per la seva banda, ha dit --en les seves paraules-- que hi ha un greu problema social d'accés al mercat immobiliari i ha afirmat que els resultats d'iniciatives com el 'Plan Madrid Vive' i el d''Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB)' "han estat molt desiguals".