Els apartaments turístics de Barcelona registren un 95% d'ocupació durant l'ISE

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Els apartaments turístics de Barcelona han registrat aquesta setmana un 95% d'ocupació durant el saló audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra fins aquest divendres al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En un comunicat, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha explicat que són "les millors dades d'ocupació" durant el congrés des que va arribar a Barcelona el 2021, ja que, durant l'any passat, els habitatges turístics van registrar un 85% d'ocupació.

El perfil dels usuaris dels apartaments "és el de delegacions d'empreses" que assisteixen a l'ISE, amb una estada mitjana de cinc dies, que supera la durada de l'esdeveniment, que va començar dimarts i ha durat quatre dies.

La directora general d'Apartur, Marian Muro, ha valorat que els congressistes s'allotgen per tota la ciutat, i que trien els pisos turístics perquè ofereixen "flexibilitat, comoditat i preus competitius".

Per la seva banda, el president d'Apartur, Enrique Alcántara, ha recordat que els habitatges turístics representen el 40% de l'oferta d'allotjament per a visitants de Barcelona, i ha dit que la intenció de l'Ajuntament de no renovar les llicències el 2028 "posa en risc els grans esdeveniments internacionals".