Els apartaments turístics de Barcelona exigeixen diàleg i regulació contra els "allotjaments il·legals"

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha exigit diàleg al Govern municipal i regulació "contra els allotjaments il·legals".

En un comunicat d'aquest dimecres, ha avisat que suposen un "mal endèmic" per al sector, per a la ciutat i per a la imatge del turisme de la capital catalana.

El president de l'entitat, Enrique Alcántara, també ha demanat "mesures realistes" que permetin la viabilitat del sector, el tancament del qual --textualment-- únicament fomentaria la il·legalitat.