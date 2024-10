Els amarradors del Port de Barcelona començaran una vaga indefinida el 4 de novembre

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -

Els amarradors del Port de Barcelona començaran un vaga indefinida el 4 de novembre "després de més d'un any intentant acordar les condicions laborals que s'han de reflectir en el conveni de Barcelona".

En un comunicat aquest divendres, el sindicat CCOO de Catalunya ha criticat que la patronal "no cessa en l'intent d'empitjorar les condicions existents".

Segons el sindicat, s'estableixen jornades laborals que no tenen en compte elements com les baixes per incapacitat temporal, les vacances i els torns de feina.