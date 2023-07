Els alumnes del mòdul d'FP Dual per ser tècnics de xarxa elèctrica comencen les pràctiques a Endesa

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

Els alumnes que han cursat la primera edició del mòdul d'FP Dual per ser tècnics de xarxa elèctrica han començat les pràctiques de camp en les empreses contractistes Endesa Elecnor, Lymet, Cobra, Dominion i Comsa, i acompanyaran una brigada per veure com es desenvolupen les diferents tipologies de treball de camp.

L'objectiu és "oferir una formació específica per formar professionals que es puguin incorporar a un sector en creixement i del qual hi haurà una forta demanda en els pròxims anys", informa l'empresa aquest dimecres en un comunicat.

El programa, de 130 hores, és una iniciativa d'Endesa i la Direcció General de Formació Professional de la Generalitat, que s'inclou en les FP Dual dels cicles de Grau Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i Grau Mitjà en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques que imparteixen cinc centres catalans.