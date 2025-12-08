Els allotjaments turístics de Lleida registren una ocupació mitjana del 80% durant el pont

Marc Trilla - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 8 des. (EUROPA PRESS) -
Els allotjaments turístics de les comarques de Lleida han registrat una ocupació mitjana del 80% durant aquest pont de desembre, amb establiments a peu de les pistes d'esquí que han aconseguit el 95% d'ocupació.
A més, les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida han venut més de 56.000 forfaits, segons ha informat la Diputació de Lleida en un comunicat aquest dilluns.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha expressat la satisfacció del sector: "És un impuls per al conjunt del sector turístic i ens situa en una bona posició per consolidar els 1,4 milions de forfaits venuts durant el conjunt de la temporada".
Els hotels del Pirineu han registrat una ocupació d'entre el 80 i el 85%, amb un nivell inferior pels de les Terres de Lleida i, pel que fa als bungalows, els situats al voltant de les estacions d'esquí han estat al 95% d'ocupació i els de la resta de la demarcació entre el 60 i el 80%.
Serrano ha afegit que els mesos d'hivern són "una molt bona ocasió per gaudir de la neu, però també de la natura, la cultura i la gastronomia".