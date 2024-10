Els alcaldes dels municipis afectats pel tall ferroviari a Tarragona demanen puntualitat a Rodalies

Reclamen coordinació entre els trens i els busos i informació permanent sobre les obres

TARRAGONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i la regidora de l'Ajuntament de Valls (Tarragona), Sonia Roca, han demanat a Rodalies que millori la puntualitat dels trens i més coordinació amb els busos del servei alternatiu pel tall ferroviari a Roda de Berà (Tarragona).

Així ho han declarat als mitjans aquest dilluns després d'una reunió informativa amb el director de Rodalies, Antonio Carmona, i el subdelegat del Govern central a Tarragona, Santiago Castellà, pel tall ferroviari, que va començar dimarts i s'allargarà cinc mesos.

El tall afecta les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 i el servei alternatiu per carretera, que té un cost de 30 milions d'euros, compta amb 87 busos que faran 600 expedicions diàries i amb 150 persones que informaran els passatgers.

Viñuales (Tarragona) ha valorat que els busos funcionen bé, però ha demanat coordinació amb els trens: "Hi ha moments en els quals arriba l'autobús cinc minuts després de marxar el tren, això no és acceptable".

El consistori ha detectat que hi ha molts veïns que s'estan "coordinant per anar en vehicles particulars", per la qual cosa ha alertat Renfe que si el servei alternatiu funciona bé notaran un augment de la demanda, i ha demanat que s'expliqui de manera permanent com van les obres.

Per Guaita (Reus), el problema que està tenint el servei entre la ciutat i Barcelona és que hi ha "molts retards", i ha apostat per millores en el servei i per dotar els passatgers de més informació.

Així mateix, ha demanat que es prioritzi els passatgers per davant de les mercaderies i els trens regionals --que no s'aturen a totes l'estacions-- per davant dels de Rodalies, perquè el servei sigui més ràpid.

Roca (Valls) ha valorat que els trens haurien de ser més "competitius" i ha demanat que es resolguin els retards de fins a 50 minuts que, segons ella, experimenten els combois de les últimes hores del dia.

També ha reclamat millores a l'estació de Valls, com la creació d'un pas elevat o soterrat perquè els usuaris no hagin de travessar les vies i un millor servei de megafonia i més màquines per vendre bitllets.

PASSATGERS AFECTATS

El portaveu de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Daniel Pi, ha demanat que els regionals surtin abans que els trens de Rodalies i flexibilitzar els busos: "Si el servei ferroviari no millora, la gent es buscarà la vida".

La plataforma Dignitat a les Vies, Adrià Allo ha alertat d'una "baixada de la demanda molt significativa" i ha apostat per moure busos de Sant Vicenç de Calders a Reus perquè els usuaris tinguin més alternatives per arribar a Barcelona, en comptes d'haver d'agafar el tren que passa per Valls.