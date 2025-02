Els ajuntaments catalans disposaran de 1.818 milions d'euros per a transformacions sostenibles

Arcadi España veu els fons europeus com una oportunitat per transformar les ciutats després de la dana

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Els ajuntaments catalans disposaran, a través d'una nova convocatòria dels fons Feder, de 1.818 milions d'euros per dur a terme intervencions de transformació urbana, basades en la sostenibilitat i la digitalització.

En un comunicat aquest dijous, el Ministeri de Política Territorial ha explicat que així ho ha detallat el secretari d'estat de Política Territorial, Arcadi España, en la clausura a Barcelona de la jornada 'Dels Next Generation al programa plurirregional del Feder 2021-2027: oportunitats de finançament per al món local de Catalunya'.

Aquesta nova convocatòria està dotada de 500 milions d'euros més que l'anterior, la qual cosa suposa un 34% més de recursos.

Arcadi España ha assegurat que aquests fons són una oportunitat per transformar les ciutats després de la dana: "No podem perdre de vista que hem de dissenyar les nostres ciutats com escenaris de vida segurs", ha afirmat.

Ha sostingut que aquestes transformacions permetran fer que els municipis siguin "resilients a la nova realitat climàtica, amb un programa dotat de més recursos i que inclou més àmbits d'actuació".