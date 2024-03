Els agricultors que tallen l'AP-7 a Cambrils (Tarragona) preveuen continuar "molts més dies"

TARRAGONA, 10 març (EUROPA PRESS) -

Els agricultors, ecologistes i moviments socials que tallen des d'aquest diumenge l'AP-7 a Cambrils (Tarragona) han avisat que la seva lluita "continuarà durant molts més dies".

En unes declaracions als periodistes des del lloc del tall, el portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, Eloi Redón, ha definit la mobilització d'aquest diumenge com una "demostració de força".

"La lluita continuarà durant molts més dies", ha avisat Redón, i ha assegurat que estan organitzats per tallar l'AP-7 o, textualment, el que ells vulguin.

Amb el lema 'Defensem el camp, llaurem el futur', una desena d'entitats critiquen mesures com el complex turístic del Hard Rock, la construcció del qual es preveu a prop del punt de l'autopista tallada.

Aquesta és la primera mobilització del sector primari després del ple monogràfic sobre agricultura celebrat aquesta setmana al Parlament.

CUP: LEGISLATURA "PER LA BORDA"

També hi ha anat la diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada, que ha criticat que la legislatura s'ha tirat per la broda en continuar apostant per polítiques de "negacionisme climàtic" i ha defensat canviar el model de desenvolupament econòmic.

Estrada s'ha preguntat quin futur els espera després de 60 anys de "política desenvolupista que es va imposar durant el franquisme, però que s'ha perpetuat amb l'autonomisme".