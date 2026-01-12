Els agricultors es reuniran amb Illa aquesta tarda i obren un carril del Port de Tarragona

Glòria Sánchez - Europa Press
TARRAGONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Els agricultors catalans han accedit a obrir un carril d'entrada i sortida del Port de Tarragona via l'A-27 després que se'ls concedeixi una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per a aquest dilluns a la tarda.
Així ho ha informat Revolta Pagesa en un comunicat aquest dilluns al matí, on han apuntat que durant el matí s'obre el pas d'un carril d'entrada i sortida a l'enclavament portuari i la pagesia mobilitzada anirà recollint i marxaran en columna per aixecar la mobilització.
"A última hora de la nit d'ahir, amb negociacions amb la Conselleria, vam fer palès que la pagesia necessitava una garantia més perquè les paraules del conseller fossin més palpables per tots nosaltres, concedint una reunió amb el president de la Generalitat avui a la tarda. Per això a Tarragona aixequem la mobilització", han apuntat.
Encara es mantenen els talls iniciats la setmana passada a l'AP-7 a Pontós (Girona), la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona) i la C-38 al seu pas pel Coll d'Ares, també a Girona (només restringeixen el pas de camions).
Els talls precedeixen a les decisions preses en assemblees després de la reunió d'aquest diumenge a la tarda a Bàscara (Girona) entre el sector i el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, malgrat que ell els ha promès una reunió aquesta setmana vinent per fer "front comú" davant de l'acord UE-Mercosur, encara que els ha demanat aixecar aquests bloquejos.