Els agricultors es reuneixen en assemblees per decidir si es queden a Barcelona

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

Els agricultors concentrats aquest dimecres a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona es reuneixen en assemblees per territoris per decidir si es queden a Barcelona o tornen als seus punts d'origen, després de la reunió entre els seus representants, el president de la Generalitat i el conseller d'Acció Climàtica, Pere Aragonès i David Mascort.

Els agricultors han optat per tornar a les zones de la ciutat on havin aparcat els tractors per decidir si hi passen la nit o se'n van i, en cas de ser necessari, moure tractors si algú decideix no quedar-s'hi.

Els concentrats han cridat consignes com "No ens en anirem" i han demanat la dimissió del conseller Mascort.