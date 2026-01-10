Els agricultors mantenen les seves protestes i bloquejos en vies contra l'acord UE-Mercosur

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRES) -
Els agricultors que es mobilitzen des d'aquest dijous en diversos punts del territori català per protestar contra l'acord de la Unió Europea (UE) i Mercosur mantenen les mobilitzacions i bloquejos en carreteres aquest dissabte al matí, amb intenció que així segueixi, com a mínim, fins a aquest diumenge.
Així ho ha explicat a Europa Press aquest dissabte el seu portaveu, Eduard Escolà, que ha indicat no haver rebut respostes per part del conseller d'Agricultura, Ramadería i Pesca, Òscar Ordeig, sobre la petició de traslladar conjuntament al Ministeri d'Agricultura del Govern la seva postura en contra d'aquest acord.
"Sembla que la proposta que li vam fer no la ha treballat massa bé", ha explicat Escolà, que ha reiterat que aquest acord no és favorable al sector primari català.
Per això, des d'aquest dijous els agricultors mantenen tallades 5 vies: l'AP-7 entre Borrassà i Vildemuls (Girona); l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell i Mollerussa (Lleida); la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona) i la T-11 i l'A-27 d'accés al Port de Tarragona.
Finalment, ha assegurat que els bloquejos es mantindran fins a aquest diumenge, com a mínim, i ha llançat aquest missatge a Ordeig: "Esperem que entengui que la voluntat del sector primari és que no volem veure aquest tractat ni en pintura", ha conclòs.