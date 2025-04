Els agricultors catalans demanen més regulació per a l'etiquetatge de productes de km 0

El concepte no està regulat, però la Generalitat té un segell de venda de proximitat

BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

Entitats i sindicats catalans d'agricultors han coincidit que l'etiquetatge de productes de km 0, és a dir, de proximitat, no estan prou regulats, per la qual cosa han demanat augmentar el control perquè les marques no s'aprofitin d'aquest buit i facin servir aquesta denominació en productes que no són del territori.

Així, han coincidit en unes declaracions a Europa Press diversos agricultors catalans, que consideren que en un context de guerra aranzelària i amb tractats sobre la taula com el de Mercosur és primordial que els compradors tinguin clar on es produeixen els aliments.

La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos (UP), Raquel Serrat, ha valorat que la manca de regulació i la gran quantitat de sinònims que fan servir les empreses per fer atractius els seus articles perjudiquen el consumidor i "dilueixen el producte de proximitat".

"Si hi hagués una normativa clara en la qual es limitessin els quilòmetres i els intermediaris seria millor per al consumidor", ha defensat Serrat, que ha demanat que l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat faci més inspeccions sobre això.

Així s'ha manifestat també la presidenta de l'Associació de Productors de km 0 d'Asaja, Rosa Pruna, que ha advocat per vigilar a "qui presumeix d'oferir productes de km 0" i per defensar que aquesta proximitat sigui real.

De fet, segons ha explicat el director d'Empreses Agroalimentàries de la Generalitat, Joan Gòdia, el concepte de km 0 no està regulat enlloc, sinó que és una expressió utilitzada habitualment al comerç que sorgeix d'un moviment que va començar a Itàlia.

El que sí que existeix és una marca registrada per Asaja anomenada 'km 0, fet al costat de casa', una iniciativa que vol oferir al ciutadà la seguretat que està comprant productes "del territori i de temporada", segons ha assenyalat Pruna.

SEGELL DE PROXIMITAT DE LA GENERALITAT

Malgrat que aquest concepte no està regulat, Gòdia ha explicat que per reivindicar la procedència dels productes, la Generalitat va regular la "venda de proximitat" mitjançant un decret el 2013, una normativa que no té relació amb els quilòmetres, sinó que fa referència a cadenes curtes de comercialització.

En aquest sentit, el portaveu del Gremi de la Pagesia Catalana, Ramon Rojo, ha dit que aquest segell no és suficient, i ha apostat per crear una etiqueta que diferenciï entre els productes fets a Catalunya o en altres territoris de la Unió Europea (UE).

Des del seu punt de vista, una distinció com aquesta faria que els ciutadans es decantessin pels productes de la zona, la qual cosa generaria més demanda i producció i, per tant, més ocupacions i sobirania alimentària.