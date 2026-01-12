Els agricultors catalans aixequen tots els talls després de reunir-se amb Illa i Ordeig

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Els agricultors catalans, que des de dijous passat han realitzat mobilitzacions i talls de vies al llarg del territori contra l'acord entre la Unió Europea (UE) i Mercosur, han decidit aixecar tots els talls que encara quedaven pendents aquest dilluns, encara que adverteixen que la mesura pot ser temporal.
Així ho han decidit els pagesos en diferents assemblees de Revolta Pagesa i després de cinc dies d'accions reivindicatives, un cop celebrada la reunió entre representants de Revolta Pagesa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, al Palau de la Generalitat.
Durant la matinada del dilluns, els agricultors han accedit a obrir un carril d'entrada i sortida del Port de Tarragona a l'A-27 després de l'anunci d'una reunió amb Illa, i un cop celebrada la trobada han decidit fer el mateix a l'AP-7 entre Borrassà i Vildemuls (Girona), la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona) i a la C-38 al Coll d'Ares (Lleida).
Després de la reunió amb Illa i Ordeig, el portaveu de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, ha mostrat la seva "satisfacció" pel fet que el president hagi mantingut els compromisos que el conseller va traslladar al sector i ha assegurat que a partir d'ara començaran el seguiment del treball per a la dotació de recursos i la minimització de l'impacte de l'acord UE-Mercosur.
Per la seva banda, Illa ha afirmat que la defensa del sector agrari és "un dels eixos prioritaris" del Govern de la Generalitat i ha aclarit que el conseller Ordeig parla en nom de l'Executiu català, en les seves paraules.