Publicat 10/01/2026 12:54

Els agricultors aixequen el bloqueig de la A-2 a Lleida, que obrirà quan estigui neta

Crema de neumàtic dels agricultors francesos, que tallen l'A9 en el sud de Perpignan (França) aquest dijous al matí, els quals són recolzats en Catalunya per agricultors locals, que tallen l'AP-7 entre Figueres i Vildemuls (Girona)
GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

LLEIDA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Els agricultors que tallaven l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell i Mollerussa (Lleida) en protesta contra l'acord de la Unió Europea (UE) i Mercosur han aixecat el bloqueig aquest dissabte sobre les 12 hores, en la via de les quals es podrà circular amb normalitat quan les tasques de neteja finalitzin, informen fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

No obstant això, els talls en les altres carreteres catalanes com a l'AP-7 entre Borrassà i Vildemuls (Girona); la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona) i la T-11 i l'A-27 d'accés al Port de Tarragona segueixen actius fins a aquest diumenge, com a mínim.

En aquest sentit, fonts de Revolta Pagesa expliquen a Europa Press que per a aquest diumenge hi ha prevista una marxa lenta de tractors al centre de Tarragona, que s'iniciarà a les 12.00 hores a la plaça Imperial Tàrraco i recorrerà diversos punts de la ciutat.

Contador

Contingut patrocinat