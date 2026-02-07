Els agricultors acaben la seva protesta de divendres davant del Departament d'Agricultura

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
Els agricultors catalans que van començar divendres la seva protesta a Barcelona davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat han acabat la seva concentració aquest dissabte per la tarda.
Fonts del col·lectiu Revolta Pagesa han explicat que així han "aixecat el tall de la Gran Via" a l'altura del Departament, ja que han marxat tots els tractors concentrats, i després s'ha retirat l'hort improvisat divendres davant de l'edifici.
Revolta Pagesa va convocar una 'tractorada' en el segon aniversari de les grans mobilitzacions del sector a Catalunya i en protesta per un excés de burocràcia als agricultors, a més de seguir criticant l'acord de la UE i Mercosur.