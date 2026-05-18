Els Agents Rurals convoquen tres dies de vaga davant la "precarietat" del cos

BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
Els diferents sindicats del cos d'Agents Rurals de Catalunya --CCOO, UGT, CATAC, CSIF i Intersindical-- han convocat una vaga de tres dies el 26, 27 i 28 de maig per reclamar millores urgents en les condicions laborals i davant la "situació de precarietat" del cos, informa el sindicat majoritari CCOO de Catalunya aquest dilluns en un comunicat.
Els sindicats descriuen l'existència de diverses situacions que "dificulten el bon funcionament del cos i afecten la qualitat del servei", com ara la manca d'efectius, instal·lacions degradades, poques oportunitats de promoció, sous i complements més baixos que altres cossos o dificultats de conciliació.
A més a més, els treballadors expliquen que el brot de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya està tensionant una plantilla que fa torns de matí, tarda i nit "sense estar dissenyada per a això".
Els sindicats han relacionat aquesta situació amb una "manca de capacitat tècnica i de planificació dels màxims responsables de la Direcció General dels Agents Rurals", a més de l'incompliment del Pla Estratègic del 2019.
Si no veuen avenços, afegeixen, podrien intensificar les protestes i deixar de fer guàrdies voluntàries en la lluita contra la PPA, limitar els canvis d'horaris als estrictament establerts en el conveni o incrementar la pressió sindical.