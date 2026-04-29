Els agents comercials de Barcelona celebren la bona projecció de dues professions d'aquest sector

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (Coacb) ha celebrat que, segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, dues professions directament vinculades a l'àmbit comercial se situen entre les 10 ocupacions més ben posicionades a Catalunya aquest 2026.
Es tracta de les categories 'altres venedors' i 'professionals de vendes TIC', informa aquest dimecres el Coacb en un comunicat, en el qual considera que aquest informe elaborat a partir de diversos indicadors "confirma la solidesa i capacitat d'adaptació d'un sector que continua sent clau per al desenvolupament econòmic i empresarial del país".
El president del Coacb, Ricard Penas, ha destacat que aquestes dades confirmen que la professió comercial continua sent una de les ocupacions "amb més valor i projecció dins el mercat laboral català".