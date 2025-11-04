Els afectats per la DNC tindran crèdits sense interessos de l'ICF mentre esperen ajuts

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
La directora general d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Rosa Altisent, ha explicat que els ramaders afectats per la dermatosi nodular contagiosa (DNC) podran accedir a crèdits sense interessos de l'Institut Català de Finances (ICF) mentre es gestionen els ajuts públics.
Ho ha dit aquest dimarts en unes declaracions a la premsa al costat de l'investigador de l'Irta-Cresa, Enric Vidal, per explicar els avenços en el procés de vacunació del bestiar.
Altisent ha detallat que el Departament assumirà els interessos d'aquests crèdits, que seran voluntaris, i que serviran perquè no hagin d'esperar els 90 dies després del sacrifici que hi ha de termini per cobrar les indemnitzacions.
Ha afegit que la intenció és que els crèdits estiguin disponibles a partir de finals d'aquesta setmana o la vinent.
Així mateix, ha explicat que aquest dimarts traslladaran al Ministeri d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la proposta de barems per a aquestes indemnitzacions, que s'han treballat juntament amb el sector, que considera que són "justos".
VACUNACIÓ
Altisent ha detallat que l'últim focus actiu de la malaltia es va detectar el passat 24 de novembre i que calen 45 dies des de la neteja de l'últim focus detectat per poder declarar una zona com a lliure de la malaltia.
Actualment, la vacunació a la zona de restricció al voltant dels focus actius --també els que hi ha al sud de França i que afecten una part de la Cerdanya (Girona) i l'Alt Urgell (Lleida)-- és del 79% dels animals.
També s'ha començat la vaccinació a la 'zona 1', que inclou 22 comarques catalanes i tres aragoneses, maldrat que no s'hi ha detectat la malaltia.
En concret, s'ha iniciat la vacunació als municipis amb "certa sensibilitat", com la zona al voltant de la planta de tractament de cadàvers de Térmens (Lleida), tot i que s'està fent de manera simultània a totes les comarques.
Vidal ha lamentat que hi ha explotacions que avisen d'un focus "en fases avançades de la malaltia" i ha destacat la necessitat d'una detecció precoç dels casos per evitar-ne l'expansió.