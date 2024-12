Els aeroports espanyols operaran gairebé 100.000 vols aquest Nadal, un 17,7% més que l'any passat

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

La xarxa d'aeroports d'Aena preveu operar un total de 97.420 vols aquest Nadal, entre el divendres passat i el 7 de gener del 2025, la qual cosa suposa un 17,7% més que l'any passat, amb dos dies addicionals en aquest 2024, segons les dades facilitades a Europa Press pel gestor aeroportuari.

Aquest divendres va ser el dia de més moviments, amb 5.696 moviments, a més del diumenge 22 de desembre (5.639), el dissabte 21 de desembre (5.608), el divendres 27 de desembre (5.541) i el dissabte 28 de desembre (5.461).

Per la seva banda, la jornada més tranquil·la serà la de Nadal, el 25 de desembre, data en què es realitzaran 3.324 vols, 139 operacions menys que el mateix dia del 2023.

Pel que fa a les altres dates assenyalades: el dia de la nit de Nadal hi haurà 4.217 moviments aeris, 101 menys que l'any passat; seguit de nit de Cap d'Any, amb 4.567 (31 vols menys respecte al 2023); any nou, amb 4.665 (-108); i el dia de Reis, amb 4.630 (-168).

Els tres aeroports amb més operacions durant aquests 19 dies seran el d'Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-el Prat i el de Gran Canària. En concret, el de la capital es troba al capdavant dels moviments aeris amb 20.381.

A continuació, el segueixen Barcelona-el Prat, que operarà un total de 16.359 moviments previstos per a aquests dies, mentre que l'aeroport de Gran Canària programarà 7.695 operacions. Tanquen la llista l'aeròdrom de Màlaga-Costa del Sol i el de Palma de Mallorca, que registraran 7.484 i 5.910 vols, respectivament.

La programació de vols està subjecta als canvis que es produeixin en l'operativa de les diferents companyies aèries en funció de les diferents situacions que es presentin.

GAIREBÉ 25.000 TRENS CIRCULARAN PER LA XARXA FERROVIÀRIA ESPANYOLA

Un total de 24.840 trens d'alta velocitat, llarga i mitja distància, de les tres empreses ferroviàries que operen a Espanya (Renfe, Iryo i Ouigo), circularan per la xarxa ferroviària del país durant tot el Nadal, des del 19 de desembre fins al 8 de gener, segons les dades d'Adif.

Aquest divendres, la primera operació sortida, va ser el dia amb més trànsit, amb 1.300 circulacions, de les quals destaquen les 431 que sortiran o arribaran a Madrid a través d'Atocha o Chamartín, estacions que concentraran 8.000 trens durant aquestes tres setmanes festives.

En concret, Puerta de Atocha Almudena Grandes, origen i destinació de les línies que uneixen la capital amb Barcelona i Andalusia, té programada la sortida i arribada de 4.800 trens durant les festes.

Aquestes circulacions se sumen als 3.246 trens que partiran o arribaran a Chamartín Clara Campoamor, estació origen i destinació de les línies a Llevant, nord i nord-oest del país.

Així mateix, fins al 8 de gener, Barcelona-Sants preveu l'arribada i sortida de 2.742 trens, i l'estació de Sevilla Santa Justa, 1.660 més. Per Saragossa Delicias passaran 1.434 trens, 1.287 per Valladolid Campo Grande, 1.167 per Málaga María Zambrano i 1.131 per València Joaquín Sorolla, al mateix temps que d'Orense partiran o arribaran un total de 471 trens, 414 de la de Lleó i 225 trens de la d'Oviedo.

Les circulacions programades per a aquestes festes estan en línia amb el creixement que registra aquesta forma de mobilitat, que tancarà 2024 amb un altre rècord, ja que el trànsit ferroviari acumulava un augment del 10% al setembre sobre el màxim amb que va tancar 2023.

Adif també ha reforçat en les principals estacions el seu servei Adif Acerca, l'assistència que ofereix als viatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda per facilitar el seu pas per les estacions, i la pujada i baixada al tren.

En aquest sentit, prop de 600 assistents a 146 estacions de ferrocarril presten aquest servei, que es pot sol·licitar en el moment de comprar el bitllet i presencialment a 70 estacions de tren.

20,1 MILIONS DE DESPLAÇAMENTS FINS AL 6 DE GENER

La Direcció General de Trànsit (DGT) va engegar aquest divendres, a les 15.00, el dispositiu especial previst per cobrir els 20,1 milions de desplaçaments per carretera previstos amb motiu de les festes nadalenques i que finalitzarà la mitjanit del 6 de gener.

La primera fase del dispositiu durarà fins al dimecres 25 de desembre i es preveuen 6,7 milions de desplaçaments. La segona fase correspondrà a Cap d'Any i anirà del divendres 27 de desembre al dimecres 1 de gener i la tercera i última del divendres 3 al dilluns 6 de gener de 2025, moment en el qual es donarà per conclòs el dispositiu especial de Nadal.

Molts dels desplaçaments, tant de llarg com de curt recorregut, especialment durant els caps de setmana i els dies festius, es dirigiran cap a segones residències, zones de muntanya per a la pràctica d'esports d'hivern, zones d'atracció turística hivernal i nadalenca, així com a àrees comercials.