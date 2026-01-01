Els aeroports espanyols operaran 4.901 vols en Any Nou, un 7,5% més que un any abans

MADRID 1 gen. (EUROPA PRESS) -
La xarxa d'aeroports espanyols d'Aena preveu operar 4.901 vols aquest dijous, 1 de gener de 2026 i Any Nou, un 7,5% més que un any abans, sent l'aeroport de Barcelona el segon aeròdrom amb més operacions, després de Madrid, amb 875, segons les dades facilitades a Europa Press pel gestor aeroportuari.
En total, es preveuen 101.793 vols en aquestes dates nadalenques, entre el passat 19 de desembre i el proper 7 de gener de 2026, una xifra un 7,8% superior a la de 2024, amb un dia nacional.
Pel que fa a una altra data assenyalada per a aquest període, el proper el dia de Reyes, 6 de gener, comptarà amb 4.595 moviments, 24 operacions menys enfront de 2024.
Per aeroports, la capital espanyola es troba al capdavant de la llista, amb 1.044 operacions aèries programades per a aquest dijous, un augment de 57 vols enfront del període de l'any passat.
A continuació, li segueixen l'aeròdrom de Barcelona-El Prat, que operarà un total de 875 moviments previstos avui, mentre que l'aeroport de Màlaga programarà 404 operacions. Tanquen la llista l'aeròdrom de Gran Canària i el de Palma de Mallorca, que registraran un total de 323 i 286 vols, respectivament.
La programació de vols està subjecta als canvis que puguin produir-se en l'operativa de les diferents companyies aèries en funció de les diferents situacions que es presentin.