Els aeroports catalans d'Aena reben set premis per la qualitat del servei

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El Consell Internacional d'Aeroports (ACI) ha reconegut amb set premis els aeroports de Barcelona, Girona-Costa Brava i Reus (Tarragona) per la qualitat del servei, informa Aena en un comunicat aquest dimarts.
Els premis s'emmarquen en el programa de qualitat aeroportuària, que valora el compromís amb la millora de l'experiència del passatger a les instal·lacions aeroportuàries amb diferents guardons.
En concret, l'Aeroport de Barcelona ha rebut el premi a l'aeroport europeu amb el personal més amable, a l'aeroport europeu més agradable i a l'aeroport europeu amb el recorregut més fàcil.
L'Aeroport de Girona-Costa Brava ha estat reconegut com el millor aeroport europeu en la seva categoria i l'aeroport europeu més net.
L'Aeroport de Reus ha guanyat el premi al millor aeroport europeu en la seva categoria i a l'aeroport europeu amb el recorregut més fàcil.