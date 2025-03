Els aeroports catalans d'Aena reben 4 premis internacionals per la qualitat del servei

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -

Els aeroports catalans d'Aena han rebut 4 premis en diferents categories dins el programa de qualitat aeroportuària del Consell Internacional d'Aeroports (ACI), informa l'empresa en un comunicat aquest divendres.

Els aeroports de Girona-Costa Brava i Reus (Tarragona) han estat premiats com el Millor Aeroport Europeu en les seves respectives categories, i l'aeròdrom de Reus també ha aconseguit el guardó 'Easiest Airport Journey in Europe'.

Per la seva banda, l'Aeroport de Barcelona-el Prat ha guanyat en la categoria 'Most Dedicated Staff', que reconeix l'esforç i dedicació del personal de l'aeroport per prestar una òptima experiència de pas per les instal·lacions als passatgers.