Els aeroports de Barajas i el Prat continuen la seva recuperació prepandèmia en l'inici del 2024

MADRID, 13 febr. (EUROPA PRESS) -

Els aeroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas i Josep Tarradellas Barcelona-el Prat han començat el 2024 millorant les xifres prepandèmia en el mes de gener, en registrar un 9,3% i 7,5% més de passatgers pel que fa al 2019, respectivament, per la qual cosa ja són tres mesos consecutius per sobre dels nivells d'abans de la pandèmia de la covid-19.

En concret, l'aeroport de la capital va registrar un total de 4,8 milions de viatgers al gener, un 8,1% més que l'any anterior, mentre que el de Barcelona va aconseguir els 3,5 milions de passatgers, la qual cosa suposa un 14% més que el 2023.

Quant a la resta d'aeroports d'Espanya, des de finals del 2022 ja han anat recuperant progressivament les xifres prepandèmia, segons dades d'Aena consultades per Europa Press. A més, tant Barajas com el Prat porten tres mesos consecutius registrant xifres per sobre dels passatgers prepandèmia des del novembre passat.

Anteriorment, el febrer del 2020 va ser l'últim mes en el qual tots dos aeroports van estar per sobre dels nombres del 2019, abans que esclatés la pandèmia de la covid-19 i es decretés l'estat d'alarma a Espanya i en nombrosos països.

En total, els aeroports de la xarxa d'Aena a Espanya van rebre 18,6 milions de passatgers al gener, una xifra que se situa un 10,3% per sobre de la registrada en el mateix mes del 2023 i que fins i tot millora en un 12,6% la xifra del 2019.

El 2023, l'operador aeroportuari va batre un nou rècord, en comptabilitzar més de 283 milions de passatgers, superant en gairebé un 3% el nivell prepandèmia. En paraules del president i CEO d'Aena, Maurici Lucena, aquestes xifres rècord en el transport aeri són "fonamentals per al desenvolupament econòmic i social d'Espanya".