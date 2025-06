Els administradors de finques critiquen la "indefinició" del concepte de gran tenidor

BARCELONA 6 juny (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida ha criticat que hi ha una "indefinició" del concepte de gran tenidor a Catalunya per part de professionals, judicatura i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a qui demana una reunió tècnica per, textualment, esclarir criteris i guanyar seguretat jurídica.

En un comunicat aquest divendres, l'entitat col·legial ha criticat a la institució que a causa d'aquesta situació ha hagut de consensuar entre els seus membres els criteris per "donar una orientació amb fonament davant el volum de consultes rebudes" per aquesta qüestió.

El president del Col·legi, Lorenzo Viñas, exigeix respostes a l'administració catalana: "Aquesta inseguretat jurídica perjudica l'oferta d'habitatges de lloguer i, a més, no oblidem que aplicar amb criteris erronis la llei comporta sancions de fins a 900.000 euros", ha asseverat.