Els acusats de la Manada de Castelldefels (Barcelona) pacten penes inferiors a 9 anys

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els 5 acusats de la Manada de Castelldefels (Barcelona), processats per agredir sexualment 3 dones entre març i maig del 2021, han acceptat penes que oscil·len entre els 8 anys i 5 mesos i els 3 anys i 11 mesos de presó.
Les parts han arribat a un acord de conformitat aquest dimarts, quan estava previst que comencés el judici a l'Audiència Provincial de Barcelona.
Els acusats han reconegut l'autoria dels fets que descriu l'últim escrit d'acusació, que es va pactar divendres passat, i que exclou els delictes de descobriment i revelació de secrets i el delicte d'agressió sexual continuada dels quals els acusava la Fiscalia.
Els processats, per als quals el ministeri públic demanava inicialment penes que oscil·laven entre els 28 i 53 anys (196 anys en total) han estat condemnats 'in voce' a 8 anys i 3 mesos de presó; 8 anys i 5 mesos de presó; 6 anys; 3 anys i 11 mesos, i 6 anys com a autors, tots ells, d'un delicte de pertinença a grup criminal per a la comissió de delictes contra la indemnitat sexual i per un delicte d'agressió sexual amb penetració en diferent grau de participació.
Els acusats, que han fet ús del seu dret a l'última paraula per demanar perdó a les víctimes, les hauran d'indemnitzar cadascuna amb 30.000 euros pels danys morals causats.