Els actors del D-Hub defineixen el projecte com "un exemple" de col·laboració públic-privada

Roca (RocaJunyent): "Hem sabut convertir un problema inicial en una oportunitat"



BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Els diferents actors que han participat en el projecte del hub d'electromobilitat que ocuparà l'antiga fàbrica de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, conegut com D-Hub, han coincidit a definir el projecte com "un exemple" de la col·laboració públic privada.

És la principal conclusió del debat 'L'electromobilitat com un generador d'ocupació i noves oportunitats' durant la Barcelona New Economy Week (BNEW), que es fa aquesta setmana al DFactory Barcelona, del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

La sessió ha comptat amb el 'country manager' de Goodman, Ignacio García-Cuenca; el CFO del Hub Tech Factories, Carlos Soler; el president executiu de RocaJunyent, Joan Roca, i el CEO de Silence, Carlos Sotelo, i la moderació del delegat especial de l'Estat en el CZFB, Pere Navarro.

Roca ha subratllat que el procés d'adjudicació del sòl ha estat "un cas d'èxit de la col·laboració públic-privada", que ha definit com un mecanisme clau per a les diferents transicions que actualment hi ha en l'economia.

"Tots hem sabut convertir un problema inicial en una oportunitat", ha afegit, i ha assegurat que els reptes actuals no els podrà solucionar l'administració pública o les empreses per separat.

Navarro ha coincidit a assenyalar que la relació entre administracions públiques i empreses i entre les companyies mateixes "ha contribuït a convertir un problema en una solució, o almenys, en una oportunitat".

MOMENT "PROPICI"

Soler ha assegurat que "el mercat i el moment són propicis per al model de negoci" que té previst desenvolupar el hub d'electromobilitat.

Això dona a l'empresa "oportunitats de negoci per desenvolupar el model de negoci, crear ocupació i fer de tractor i efecte multiplicador" de l'economia.

Per la seva banda, Sotelo ha assenyalat que després d'instal·lar-se a la Zona Franca, Silence ha de demostrar que sap créixer i que té "la capacitat per fer-ho", tot i que ha avisat que, en les seves paraules, no serà fàcil.

El directiu ha afegit que "hi ha una oportunitat industrial molt important" en el sector de la mobilitat elèctrica, i que es pot liderar, textualment, des d'Espanya, Catalunya i Barcelona.

"PARTNER IMMOBILIARI"

García Cuenca ha explicat que Goodman és "el partner immobiliari perquè les empreses tinguin espai" i puguin començar a operar i a crear ocupació.

Ha subratllat que la logística "és una pota fonamental de la nova economia digital i de la indústria" i que la seva voluntat és convertir la parcel·la en un parc industrial amb diferents sectors.