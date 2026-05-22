Els activistes de la Flotilla ajornen ara com ara el seu retorn a Espanya en espera dels exàmens mèdics

Europa Press/Contacto/Abdelrahman Alkahlout
MADRID 22 maig (EUROPA PRESS) -
Els activistes espanyols deportats dijous per Israel després de diversos dies detinguts arran de la intercepció en aigües internacionals al Mediterrani de la Flotilla a Gaza no arribaran aquest divendres a Espanya, perquè seran sotmesos a diverses proves mèdiques a Turquia.
"S'ajorna l'arribada de les nostres companyes i companys per necessitat de revisions mèdiques i descans", ha dit la Global Sumud Flotilla, després de les denúncies d'agressions durant el període que han estat sota custòdia a Israel, inclosa la publicació de fotografies amb hematomes i marques de cops. Així, ha avançat que "possiblement" l'arribada dels més de 40 espanyols tindrà lloc dissabte.
Per la seva banda, la Coalició Flotilla de la Llibertat ha tornat a denunciar "el violent segrest d'embarcacions civils en aigües internacionals" per part de l'Armada d'Israel i ha mostrat "alleujament" pel fet que els activistes ja no estiguin sota custòdia israeliana, després de ser deportats un dia abans, inclosos els més de 420 traslladats a Istanbul a bord dels vols organitzats pel Govern de Turquia.
No obstant això, ha rebutjat "qualsevol intent de presentar l'abús i el tracte degradant presenciat pel món aquests dies com una conducta aïllada o accions de funcionaris extremistes", davant l'allau de condemnes per les accions del ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben-Gvir, qui dimecres va publicar un vídeo increpant i humiliant els detinguts, emmanillats i agenollats al Port d'Asdod.
"La brutalitat difosa a les xarxes socials, que inclou humiliació deliberada, amenaces, violència física, tracte degradant i retòrica obertament deshumanitzant contra civils desarmats, no és una excepció", ha manifestat.
Ha recalcat que els activistes que són a Istanbul estan sent sotmesos a proves mèdiques i ha avançat que, si bé encara estan recollint testimonis, ja s'han documentat "hematomes greus, lesions compatibles amb fractures de costelles i nombrosos informes d'abusos físics".
Per això, ha incidit que els estats que donen a Israel "cobertura diplomàtica, ajuda militar, privilegis comercials i impunitat política" són "directament responsables de crear les condicions que han culminat en el genocidi que es viu a Gaza".